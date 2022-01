Paysandu reabre adesões mensais para o Sócio Fiel Bicolor e coloca valores promocionais

Após torcedores do Paysandu criarem uma campanha para incentivar as adesões, o clube anunciou, nesta terça-feira (11), que as adesões mensais estão reabertas. Além disso, o Papão colocou valores promocionais para angariar novos associados.

Segundo o próprio Bicola, quem ainda não é associado ou já foi um dia poderá fazer parte do programa com o pagamento de R$ 50, arquibancada, e R$ 80, cadeira, por mês. A promoção vai ocorrer entre os dias 12 e 13 deste mês.

Para fazer parte do Sócio Fiel Bicolor e concorrer a prêmios e experiências é simples: basta acessar o site da plataforma, escolher o plano, preencher o cadastro e efetuar o pagamento no cartão de crédito, débito ou boleto à vista.

Quem preferir atendimento presencial pode comparecer ao Estádio Banpará Curuzu, de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 18h, com acesso pela avenida Almirante Barroso. O novo associado pagará a matrícula de adesão de R$ 30 para receber a carteirinha no conforto de casa. Será cobrada uma nova taxa somente em caso de solicitação de segunda via do documento.

Confira os planos:

Plano Sócio Digital: R$ 9,90 mensais e acesso exclusivo a PapãoTV Play;

Plano Papão da Curuzu: R$ 25 mensais e desconto de 50% no valor do ingresso à sua escolha;

Plano Bancada Fiel: R$ 50 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de arquibancada;

Plano Cadeira Bicolor: R$ 80 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de cadeira.

Sócios-proprietários do Paysandu Sport Club terão 50% de desconto em qualquer plano, exceto o Sócio Digital.

Caso necessite de suporte ou tenha dúvidas no momento da inscrição, entre em contato com o WhatsApp do Sócio Fiel Bicolor (91) 98409-9440.