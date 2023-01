Depois do primeiro amistoso de 2023, Remo divulga mudanças nos planos de sócio-torcedor; confira

A estreia do Remo na temporada 2023 está próxima e o clube divulgou nas redes sociais, os planos do programa sócio-torcedor, porém, nem todas possuem acesso 100% garantido ao estádio em dias de jogos do Leão Azul em 2023.

Plano Rei

O clube iniciou o período de novas adesões ao programa sócio-torcedor, com um desconto para torcedores que ativarem seu cadastro antigo e faça o sócio à vista, no PIX ou nos cartões de débito ou crédito o período de 12 meses, no valor de R$588, referente ao plano “Rei”. Aos torcedores que queiram realizar o pagamento de forma mensal, o valor por mês do plano passa a ser R$60, com direito aos jogos do Remo no setor arquibancada em que o Leão for o mandante da partida, desconto de 10% em produtos nas lojas oficiais do clube, descontos em parceiros no clube de vantagem, carteirinha, além de sorteios.

Plano Leão Azul

O torcedor também possui a opção do plano “Leão Azul”, em que é cobrado o valor de R$30 por mês que dá direito ao desconto de 50% do valor do ingresso para o setor de arquibancada, nos jogos em que o Remo for o mandante, além desconto de 10% nas lojas do clube azulino, vantagens e descontos em parceiros do programa e promoções e sorteios.

Plano Maior do Norte

A outra opção do torcedor é o plano “Maior do norte”, que possui o valor de R$120 mensal. Essa modalidade o associado terá acesso livre ao setor de cadeiras, em dias de jogos do Remo quando o Leão for o mandante. O torcedor terá direito à carteirinha, descontos em lojas e nos parceiros do clube de vantagens, sem contar nos sorteios.

Ferinha

O Remo reformulou o plano “Ferinha”, que é voltado apenas para crianças até 12 anos. Com carteirinha personalizada, rede de vantagens, promoções, descontos na lojas, o torcedor pagará R$20 por mês e terá acesso aos jogos, além de preferência na entrada em campo com os jogadores nas partidas.

Clube de Todos

O Remo também criou o plano “Clube de Todos”, no valor de R$10, porém, sem acesso aos jogos do clube. Neste plano, o torcedor terá uma carteirinha, descontos de 10% nas lojas oficiais do Leão, além de experiência e sorteio. Outro ponto é que o associado terá uma visita ao Centro de Treinamento do Remo, na Ilha de Outeiro, na grande Belém.

Onde se associar?

O torcedor pode realizar a adesão na Loja do Nação Azul, que fica na Sede Social do Remo, na Avenida Nazaré, em Belém. Outra opção é realizar o plano pela internet, pelo site.