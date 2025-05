Torcedores do Liverpool provocam 'terremotos' durante comemoração de título na Premier League

O Liverpool voltou a levantar a taça de campeão da Premier League após quatro anos. O time inglês conquistou o título no último domingo (27), com quatro rodadas de antecedência, após golear o Tottenham por 5 a 1. Com o feito, a torcida dos Reds foi à loucura no estádio de Anfield. A comemoração foi tanta que os torcedores provocaram pequenos "terremotos" na cidade.

De acordo com o Metrópoles, o episódio foi detectado por um grupo de pesquisa da Universidade de Liverpool. Segundo o estudo, pequenos tremores foram registrados na área durante as comemorações dos gols. Conforme a organização, mais de 60 mil torcedores estavam presentes no estádio.

O primeiro tremor ocorreu no gol de Alexis Mac Allister, que garantiu a virada dos Reds. O registro foi de magnitude 1,74 na escala Richter. Esse foi o maior tremor registrado na região durante a partida. Já o segundo ocorreu quando Mohamed Salah marcou o quarto gol do Liverpool, com magnitude de 1,60.

VEJA MAIS

Os outros gols também provocaram tremores, mas em menor escala. Na marcação de Gakpo, por exemplo, o pico foi de 1,03. Já no gol contra de Udogie, o registro foi de 1,35 na cidade.

Este foi o segundo título de Premier League do Liverpool, mas o time chegou à 20ª conquista do Campeonato Inglês, tornando-se o maior campeão ao lado do Manchester United.