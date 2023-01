Em amistoso, Remo entra em campo com homenagem a Pelé na camisa; veja

No primeiro amistoso da temporada, o Remo goleou o Tesla por 4 a 0, no Estádio do Baenão, e com direito a homenagem a Pelé. A camisa azulina foi personalizada com a frase 'Pelé Eterno' e uma coroa acima. Veja a imagem abaixo.

Pelé morreu, no último dia 29 de dezembro, aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Edson Arantes do Nascimento passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino.