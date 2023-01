Em ritmo de treino, Remo goleia Tesla em primeiro amistoso da temporada de 2023

O Remo goleou o Tesla por 4 a 0 na tarde deste sábado (7) no primeiro amistoso da temporada de 2023. Em ritmo de treino, o Leão Azul construiu o resultado com gols de Muriqui (duas vezes), Ícaro e Fabinho. A partida foi disputada no estádio Baenão, em Belém, com boa presença de público nas arquibancadas.

Para a partida, a diretoria do Remo fez uma série de campanhas para incentivar a participação do Fenômeno Azul. Sócio-torcedores adimplentes tiveram a entrada liberada. Já os demais torcedores tiveram que comprar ingressos, que custam R$ 15,00 para arquibancada e R$ 50,00 as cadeiras.

A próxima partida do Leão será na próxima semana, no dia 15 de janeiro, contra o Caeté, também no estádio Baenão, com horário ainda a definir. Assim como ocorreu contra o Tesla, a partida terá presença de torcedores.

Já a estreia no Campeonato Paraense será apenas no dia 21 de janeiro. Às 17h, o Leão vai enfrentar o Independente de Tucuruí, em casa. A equipe azulina é a atual campeã do torneio.

O jogo

O técnico do Remo, Marcelo Cabo, mandou a campo uma equipe com apenas quatro remanescentes da última temporada - Vinícius, Leonan, Uchôa e Pablo Roberto. Por conta disso, o Leão, apesar da superioridade técnica sobre o adversário, foi mostrando alguns sinais de falta de entrosamento.

O primeiro gol da partida saiu cedo - aos seis minutos, com Muriqui - mas o placar demorou para ser ampliado. Durante os 45 minutos iniciais, em pelo menos duas oportunidades Vinícius precisou ser acionado e atuou bem, impedindo gol do adversário.

Na reta final da primeira etapa, com os jogadores um pouco mais entrosados, o Remo enfileirou mais dois gols. O primeiro foi de Ícaro, de cabeça. O segundo foi marcado por Muriqui, em uma bela jogada individual.

No segundo tempo, o Leão voltou a campo com uma equipe 100% modificada. Com os "reservas" em campo, o time pareceu ter mais entrosamento ainda e chegou ao gol em várias oportunidades.

No entanto, ao mesmo tempo que o Remo tinha volume de jogo, enfileirava chances de gol perdidas. Foram, pelo menos, cinco chances claras de abrir o placar e que foram desperdiçadas. Apesar dos gols perdidos, o Leão conseguiu fechar o placar e construir uma goleada, com o atacante Fabinho.