Presidente do Remo nega rumores e afirma sobre o mercado: 'Está fechado'

Os representantes dos clubes paraenses estiveram presentes na cerimônia de lançamento do Parazão 2023. O presidente do Remo, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal, que foi até o evento.

O mandatário azulino, que já está no último ano de gestão, desmentiu os vários rumores envolvendo o Leão e possíveis novos reforços. Fábio reforçou que o mercado está fechado, ao menos até as primeiras rodadas do estadual - quando a equipe poderá ser melhor avaliada:

"Está fechado já, desde o final de novembro. Se mais à frente a gente sentir a necessidade, podemos trazer. Vi muita especulação rolando na imprensa, mas não tem nada, nenhum outro jogador para agora. Por enquanto, fechou", garantiu Bentes.

Além disso, Fábio complementou reforçando novamente que o atual elenco foi montado já com o foco no acesso na Série C do Brasileiro. Com isso, a ideia é fazer apenas contratações pontuais para a Terceirona.

"É uma equipe visando a Série C. Já montamos uma estrutura forte, vamos precisar de poucas peças. É a maior folha. Vai dar rock e estamos otimistas com o trabalho do Marcelo Cabo", concluiu.

O Remo faz o jogo de abertura do Campeonato Paraense 2023 no sábado (21 de janeiro), às 17h, contra o Independente de Tucuruí. A partida será disputada no Estádio do Baenão, em Belém. Acompanhe a cobertura completa do estadual pelo portal OLiberal.com.