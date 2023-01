Após goleiro da base reverenciar Vinícius, Remo manda recado: 'Ídolo a gente faz em casa'; vídeo

O goleiro Ruan, da equipe Sub-20 do Remo, que disputa a Copa São Paulo, foi o destaque do Leão Azul, na vitória diante do Fortaleza-CE, por 1 a 0, na estreia do Simba na competição. Ruan, que já treina com os profissionais, foi questionado sobre em quem se inspira na carreira e ele respondeu que seu ídolo é o goleiro Vinícius, do próprio Remo, com quem divide os trabalhos diários no Baenão. O Remo soltou um vídeo da entrevista do jovem e em seguida defesas de Vinícius e mandou um recado “Ídolo a gente faz em casa. Sou da Amazônia e tenho time para torcer”.

Assista

A frase utilizada pelo clube é em relação ao questionamento do repórter da Federação Paulista de Futebol (FPF), que perguntou ao goleiro Ruan, se ele possuía algum ídolo de fora do país, e Ruan voltou a citar Vinícius, do Remo. Os dois goleiros são capitãs de suas equipes e exercem um papel de liderança no grupo.

VEJA MAIS

Ruan e Vinícius são amigos e trabalham juntos desde 2022, ao comando do preparador de goleiros Juninho Macaé, que já está no Leão Azul desde 2017, quando chegou a pedido do então técnico Josué Teixeira. Nesse mesmo ano Vinícius também abriu as portas no clube azulino, onde permanece até hoje, sendo considerado um dos principais ídolo do Remo nos últimos anos.