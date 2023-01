Destaques da base do Remo ficam fora da Copa São Paulo por contusão; veja os nomes

O Remo está na disputa da Copa São Paulo e venceu o primeiro compromisso na Copinha diante do Fortaleza, pelo placar de 1 a 0. Mas o Leão está na maior competição de base do Mundo sem alguns jogadores que foram destaques do Parazão Sub-20 por contusões. A informação foi confirmada por uma fonte azulina ao O Liberal.

O volante Solano e o centroavante PP, ficaram em Belém e não viajaram com a delegação remista para São Paulo (SP). Os atletas tiveram lesões e não conseguiram se recuperar e seguem em tratamento, porém, seguirão no clube, dessa vez no elenco profissional.

Além de Solano e PP, outros jogadores também farão parte do elenco profissional do Leão Azul em 2023, o lateral-direito Luizinho e o atacante Ricardinho, subiram para o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo e também não foram para a Copinha.

Alguns atletas que estão na Copa São Paulo, serão aproveitados pelo time de cima no retorno, como o goleiro Ruan, o zagueiro Jonilson, além dos volantes Henrique e Renan Tiago.