Remo: cria da base e campeão da Copa Verde, atacante do Leão é emprestado ao Cametá para o Parazão

O Parazão 2023 está próximo e os clubes continuam no mercado procurando jogadores para a competição. O Cametá, campeão paraense de 2012, segue contratando e uma das novidades no Mapará Elétrico é o atacante Tiago Mafra, cria das categorias de base do Remo. A informação foi repassada por uma fonte do Remo e confirmada pelo técnico do Cametá, Rogerinho Gameleira.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Tiago Mafra, de 20 anos, é cria das categorias de base do Remo e foi emprestado pelo clube azulino para “pegar experiência”. O jogador ficou de fora da Copa São Paulo e já realizou partidas no elenco profissional e possui no currículo dois títulos pelo profissional, como a Copa Verde de 2021, o Campeonato Paraense de 2022, além do título estadual na categoria Sub-20 deste ano.

Mafra estava atuando pelo Sub-20 do Remo (Samara Miranda / Remo)

VEJA MAIS

O Mapará foi o grande campeão da Segundinha do Parazão, ao vencer a equipe do São Francisco, na grande final. O time comandado pelo técnico Rogerinho Gameleira já treina no Estádio Parque do Bacurau, 25 jogadores estão no elenco e a diretoria do Mapará ainda busca dois atletas para compor o elenco. O Cametá está no grupo B do Campeonato Paraense e a estreia está marcada para o dia 21 de janeiro, fora de casa, contra o Tapajós.