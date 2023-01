Remo: dez anos depois, Betinho está próximo de retornar ao Baenão; negociação está avançada

O Remo está próximo de fechar com Betinho a temporada 2023. O Leão Azul busca a contratação volante/meio-campista de 30 anos, que foi formado nas categorias de base do próprio clube e deixou o Baenão em 2013. A informação foi confirmada por uma fonte de O Liberal.

Mesmo com o elenco já em plena atividade desde o dia 12 de dezembro, o Remo está no mercado negociando com o Betinho. Representantes do clube e o jogador já conversaram e existe o interesse da diretoria azulina e de Betinho em retornar a Belém. A negociação está bastante avançada.

O atleta possui a aprovação do técnico Marcelo Cabo, responsável, junto com a diretoria e o executivo Thiago Gasparino, pela montagem do elenco remista. Cabo trabalhou com Betinho em Tombense-MG, Atlético-GO e por último na Chapecoense-SC.

Betinho começou no Remo e foi um dos destaques do elenco em 2012 (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Betinho já esteve nos planos do Remo no ano passado, porém o jogador também interessou o Paysandu, com quem assinou um pré-contrato, mas a negociação não foi concretizada e o meio-campista acabou fechando com a Chape. No time catarinense, Betinho fez 21 jogos, contando a Série B e o campeonato estadual.

Trajetória

Roberto Pimenta Vinagre Filho, o Betinho, iniciou a trajetória no futebol com a camisa do Leão Azul. Passou pelo Tombense-MG, Madureira-RJ, América-MG, Mirassol-SP, Atlético-GO, Guarani-SP e Figueirense-SC. Passou duas temporadas no Sport-PE, atuando na Série A do Campeonato Brasileiro e por último estava na Chapecoense-SC, na disputa da Série B, onde esteve em campo em 21 jogos.