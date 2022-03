Desejado pelo Paysandu, ex-Remo Betinho acerta com a Chapecoense para jogar a Série B

A Chapecoense confirmou nesta segunda-feira (7) a contratação do volante Betinho, ex-Remo. O jogador de 29 anos, que era cotado para reforçar o Paysandu em 2022, acertou acordo para defender a equipe catarinense até o final da temporada.

Betinho está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Sport, no final do ano passado. Ele também tem passagem pelas categorias de base do Remo e atuou como profissional em diversos clubes: Tombense, Madureira, Mirassol, Atlético-GO, Guarani e Figueirense.

Nesta janela de transferências, o volante conversou com Remo e Paysandu. As negociações até chegaram a evoluir para o lado bicolor. O jogador, inclusive, acertou bases salariais e recebeu um pré-contrato do Bicola. No entanto, Betinho recebeu proposta da Chapecoense e preferiu ir para o Índio Condá, onde vai disputar a Série B do Brasileirão.