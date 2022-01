Alvo de Remo e Paysandu, volante Betinho pede liberação do Sport na Justiça

No radar de Remo e Paysandu, o volante paraense Betinho vive um impasse com o Sport, clube que defende há duas temporadas. O ex-azulino entrou com uma ação contra o Rubro-Negro pernambucano pedindo a rescisão indireta de contrato, que vai até março de 2024. Além disso, o jogador cobra mais de R$ 3 milhões referente a atrasos no pagamento de direito de imagem, FGTS, 13º salário, férias e outros direitos trabalhistas.

O montante pedido por Betinho diz respeito, além dos pagamentos atrasados, à "Cláusula Compensatória Desportiva", que custa R$ 1,5 milhão. O valor corresponde a todos os salários devidos (R$ 60 mil por mês) até o final do atual contrato, em 2024.

A "Cláusula Compensatória", cobrada por Betinho, está descrita no artigo 31 da Lei Pelé. Veja:

"A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superiora três meses, terá o contrato especial de trabalho atleta livre para transferir-se para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos"

Os advogados de Betinho também acusam o Sport de não ter realizado nenhum depósito de FGTS durante o ano de 2020. E que em 2021 foram recolhidos apenas os meses de julho, agosto, setembro e outubro.

O caso, no momento, está na Justiça de Pernambuco, na 21ª vara do trabalho de Recife. Cabe ao orgão determinar se Betinho poderá sair do Sport e receber a cláusula compensatória ou permancer no clube até o fim do contrato.

Em entrevista à rádio "Meu Sport É Religião", o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, afirma que o clube foi notificado sobre o pedido de recisão. A partir desse momento, foram feitas propostas ao jogador. O atleta, segundo o vice-presidente, aceitou o acordo, mas depois voltou atrás.

"Estamos conseguindo, com a ajuda de alguns Rubro-Negros, o dinheiro para pagar o atleta e fazer o desligamento. A questão foi que demos a nossa palavra, fechamos um valor de recisão, ele aceitou, mas depois disse que não queria mais", disse Rodrigo Guedes.

Entenda o caso

Após o final da Série A de 2021, a comissão técnica do Sport informou que não iria mais contar com Betinho para a próxima temporada. O jogador, então, não se reapresentou em Recife após às férias de fim de ano e passou a pedir a recisão de contrato com o Rubro-Negro pernambucano.

Em entrevista ao O Liberal, o volante chegou a afirmar que recebeu propostas do Remo e do Paysandu durante esse período.

"Eu recebi algumas propostas de clubes da Série A e B e uma proposta de Portugal, mas estou analisando. Os times de Belém também me procuraram - Remo e Paysandu -, porém, como falei, tudo está sendo realizado com muita cautela", disse.

Apesar disso, Aareportagem procurou Leão e Papão, para saber se houve sondagem em relação a Betinho. Enquanto o Bicola negou ter sondado o jogador, o clube azulino não confirmou.