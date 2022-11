Paraense cria do Remo, Betinho ganha na justiça R$1.5 milhão do Sport-PE; saiba detalhes

O jogador paraense Betinho, de 30 anos, ganhou na justiça uma ação contra o Sport-PE, seu ex-clube. O rubro-negro terá que pagar ao atleta R$1.5 milhão, que ficou no clube pernambucano nas temporadas de 2020 e 2021, mas que deixou a Ilha do Retiro de forma conturbada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A equipe de O Liberal teve acesso ao documento, em que Betinho cobrou do Sport pagamentos de salários atrasados, além do contrato de direito de imagem no período da pandemia de covid-19. Na ação, o jogador pedia mais de R$3 milhões do clube rubro-negro, ela foi julgada em Recife (PE) no último dia 5 e o Juiz do Trabalho André Luiz Machado, deu parecer favorável ao jogador. O clube nordestino terá que desembolsar o valor de R$1.5 (um milhão e quinhentos mil) ao atleta.

VEJA MAIS

Essa foi a segunda vitória do jogador contra o clube pernambucano. A primeira foi no início da temporada, quando o atleta pediu a rescisão de contrato com o Leão da Ilha que iria até 2024. Com a decisão favorável em fevereiro, Betinho ficou livre para jogar em qualquer clube e acertou com a Chapecoense-SC, equipe por onde atuou até o fim desta temporada.

Fotos de Betinho no Remo

Betinho Tarso Sarraf / O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal

Pelo Leão da Ilha, Betinho realizou 44 partidas e marcou um gol, quatro desses jogos foram pelo Brasileirão da Série A, competição em que o Sport acabou rebaixado em 2021. Paraense da Vila de Apeu, em Castanhal (PA), Betinho iniciou a carreira nas categorias de base do Remo, subiu para o profissional em 2011, atuou em vários jogos pelo clube azulino em 2012. Foi para o Tombense-MG, Madureira-RJ, Atlético-MG e Mirassol-SP. Atuou também pelo Guarani-SP e Figueirense-SC. Pela Chapecoense na atual temporada fez 21 partidas.