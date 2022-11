Atacante campeão por Remo e Paysandu fecha com adversário da dupla Re-Pa na Série C

As contratações para a temporada 2023 já iniciaram em vários clubes da Série C. Um deles é o Aparecidense-GO, atual campeão goiano, que estrará na Série C 2023, que anunciou em suas redes sociais o atacante paraense Elielton, campeão com Remo e Paysandu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Natural de Monte Alegre (PA), Elielton rodou por vários clubes. No Pará, atuou pelo São Francisco e Tapajós, ambos de Santarém (PA). Passou pelo Fast Clube-AM, Guarani-SP, Mogi-Mirim-SP, Paraná-PR, além de Floresta-CE. O jogador atuou em 2022 pela equipe do Altos-PI, na Série C, clube conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada, finalizando a competição na 16ª posição. Pelo clube piauiense disputou 47 partidas e marcou sete gols.

VEJA MAIS

Com 30 anos, Elielton atuou e conquistou títulos pelo Remo e também pelo Paysandu. A primeira passagem do atacante pelos grandes da capital foi no Remo, na temporada 2018. O jogador esteve em campo em 22 partidas, marcou dois gols e conquistou o título do Campeonato Paraense.

Já na temporada 2019, Elielton decidiu “atravessar” e acertou com o Paysandu. O jogador teve um fato curioso na primeira passagem pelo clube bicolor, já que esteve em campo 24 partidas e passou um ano inteiro sem balançar as redes. Já em 2020, Elielton realizou 20 jogos pelo Papão e marcou dois gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense, diante do Remo, no Estádio Mangueirão.

VEJA MAIS

A Aparecidense em 2022 na Série C atuou contra Paysandu e Remo e não perdeu. Contra o Papão, em Goiás (GO), a Aparecidense venceu o jogo por 1 a 0. Já contra Leão, em Belém, com o Baenão lotado, o clube goiano segurou o empate em 0 a 0.