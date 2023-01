Destaque da base do Remo, Kakaroto faz 'kamehameha' na Copinha e comentarista avisa: 'vai viralizar'

Destaque das categorias de base do Leão Azul, o jovem atacante Alejandro Kakaroto roubou a cena no final da partida entre Remo e Fortaleza, pela primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Questionado pela reportagem de campo sobre o nome, inspirado no protagonista do anime Dragon Ball, o garoto fez um "kamehameha" durante a transmissão do jogo na FPF TV.

Na entrevista no final do jogo, o narrador Fernando Camargo pediu para que o garoto replicasse o movimento do golpe especial do personagem Goku, de Dragon Ball. Após o gesto, a comentarista da partida, Giovanna Kill, comentou, em tom de brincadeira, a cena.

"Sinto te informar, Fernando, mas esse menino vai te odiar pro resto da vida. Ele tava lá todo sem graça, pensando se fazia ou não. Agora que ele fez, vai te odiar pro resto da vida. O que essa imagem vai rodar em grupo de WhatsApp não é mole. Fiquei compadecida com o rapaz", brincou a comentarista.

Origem do nome

Alejandro Kakaroto, atacante do sub-17 do Remo (Sandro Galtran/ Ascom Remo)

Quem deu detalhes sobre a escolha do nome de Alejandro Kakaroto foi o pai do jovem, o ex-meia Fabrício. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, ele contou que decidiu o nome do filho durante as concentrações antes dos jogos da dupla Re-Pa.

"Tive a sorte de ter cinco filhos e um deles é o Kakaroto, que está fazendo sucesso pelo futebol dele. Quando eu jogava assistia muito o desenho na concentração, pra passar o tempo, pra chegar logo o dia de jogo e fui me apegando ao personagem. Agora, graças a Deus, a carreira dele está dando certo e tenho que torcer pelo sucesso dele dentro de campo", disse.

Remo na Copinha

Remo vence o Fortaleza pela Copinha de 2023 (Iago Rodrigues/ Ascom Remo)

O Remo venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (4) e conquistou os primeiros três pontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Debaixo de muita chuva no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, o Simba conseguiu abrir o marcador ainda na primeira etapa, com Renan Tiago, e segurou o Leão do Pici na reta final da partida.

A Juventus-SP será a próxima adversária do Remo na Copinha. No sábado (7), às 13h, as equipes se enfrentam na Rua Javari, brigando pela liderança do grupo. Além disso, o time que vencer poderá garantir uma vaga antecipada na segunda fase do torneio.