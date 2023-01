Herói da vitória do Remo na Copinha, goleiro diz que tem Vinícius como maior ídolo no futebol

O goleiro Ruan, herói da vitória do Remo sobre o Fortaleza por 1 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chamou a atenção da imprensa paulista na entrevista pós-jogo. Questionado sobre qual seria seu ídolo no futebol, o jovem atleta fez questão de exaltar Vinícius, arqueiro do time profissional do Leão.

Logo em seguida, o repórter que fazia a cobertura da partida perguntou se o rapaz tinha alguma referência internacional. No entanto, a resposta de Ruan foi direta: "não tenho, só o Vinícius, goleiro do Remo", disse.

Remo na Copinha

O Remo venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (4) e conquistou os primeiros três pontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Debaixo de muita chuva no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, o Simba conseguiu abrir o marcador ainda na primeira etapa, com gol de Renan Tiago, e segurou o Leão do Pici na reta final da partida.

A Juventus-SP será a próxima adversária do Remo na Copinha. No sábado (7), às 13h, as equipes se enfrentam na Rua Javari, brigando pela liderança do grupo. Além disso, o time que vencer poderá garantir uma vaga antecipada na segunda fase do torneio.