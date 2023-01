Remo marca amistoso e presença da torcida será definida em reunião; veja a data, hora e adversário

Em preparação para a temporada 2023, o elenco do Remo terá o primeiro amistoso, que servirá como teste, para a estreia do Campeonato Paraense. A partida será contra o Tesla, no próximo sábado (7), às 16h, no Estádio Baenão. O jogo não possui definição de presença de público.

A diretoria azulina estuda a possibilidade da cobrança de ingressos para o amistoso, também existe a opção de ser um jogo voltado apenas para os sócios-torcedores, remidos e proprietários. Uma reunião entre a diretoria nesta quarta-feira (4), definirá a situação da presença ou não de torcedores no Baenão.

Mais um amistoso está previsto na programação azulina, antes da estreia no Campeonato Paraense, que ocorrerá no dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão. A diretoria do Remo estuda o adversário e uma das opções do clube remista é um jogo diante de algum clube que irá disputar o Parazão, mas que não seja um adversário direto na primeira fase do Estadual.