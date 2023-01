Meia é apresentado no Remo e cita Rodriguinho como espelho: ‘Vou aprender com ele’

O Remo apresentou nesta terça-feira (2), no Estádio do Baenão, o meia Soares, que volta a vestir a camisa azulina. O atleta foi contratado no início de agosto de 2022 para as últimas rodadas da primeira fase da Série C. No entanto, com a eliminação precoce do Leão, o jogador fez apenas dois jogos.

Soares falou sobre mostrar que tem condições de receber mais oportunidades e conta com o aprendizado que terá com outro meia azulino: Rodriguinho:

"Estou trabalhando para isso [ter mais chances]. Tive dois jogos [na reta final da Série C 2022]. Agora em 2023 vou poder mostrar meu trabalho que vim fazer. Vou aprender muita coisa com o Rodriguinho, tem muita rodagem no futebol, passou por clubes grandes e vou aprender com ele", comentou Soares.

Vale lembrar, o Remo está no grupo A do Parazão, ao lado de Itupiranga, Bragantino e Caeté. Já a estreia do Leão, atual campeão do estadual, será no dia 21 de janeiro, às 17h, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão. Acompanhe a cobertura completa por OLiberal.com.