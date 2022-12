Delegação sub-20 do Remo embarca para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior; veja mais

A delegação sub-20 do Clube do Remo já embarcou rumo ao estado de São Paulo, para mais uma participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tradicional competição de base começa no próximo dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mesmo mês.

Este ano, a delegação azulina deixou a capital com um grupo composto por 23 atletas, além de quatro membros da comissão técnica e o chefe da delegação, que vem a ser o diretor da base, Marcelo Bentes.

A estreia dos azulinos na competição será no próximo dia 4 de janeiro, a partir das 15h15, contra a equipe do Fortaleza. Todas as partidas do Leão Azul paraense terão transmissões via FPFTV e You Tube.

Este ano, o Remo faz parte do grupo 31 da competição, que conta também com Juventus-SP, Fortaleza-CE e São Caetano-SP. Além disso, os jogos do referido grupo serão na própria capital São Paulo, com jogos no estádio Conde Rodolfo Crespi.

A Copa São Paulo reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times cada. Avançam os dois melhores para o mata-mata. O torneio é reconhecido como o principal envolvendo as categorias de base do futebol brasileiro.

Elenco do Clube do Remo para disputa da Copa São Paulo:

Goleiros: Ruan e Machida;

Laterais: Rodrigo, Ely, Kadu, Edson Kauã e Artur;

Zagueiros: Davi, Jonilson, Darlan e Renan Tiago;

Meias: Jomab, Henrique, Rikelme, Kakaroto, Ramires, Guty e Matheus Henrique;

Atacantes: Kanu, Pedro Victor, Felipinho, Matheus Grecco e Tico.

Comissão técnica

Chefe da delegação: Marcelo Bentes

Técnico: Eivaldo Jr

Massoterapeuta: Kleber Machado

Preparador de goleiros: Rafael Biro

Preparador físico: Ronaldo Hayata