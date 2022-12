Federação Paulista divulga data de estreia do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas e horários das partidas do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo a entidade, o Simba estreia no maior torneio de categorias de base do Brasil no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, às 15h15, contra o Fortaleza-CE.

A partir de então, a equipe azulina terá uma sequência dura de jogos: uma partida a cada três dias. O confronto seguinte será contra a Juventus-SP, cabeça de chave, às 13h, no dia 7 de janeiro. No dia 10, às 15h15, o Simba enfrenta o São Caetano-SP. Todos os jogos serão disputados no estádio Conde Rodolfo Crespi.

A "Copinha", como é conhecida, começa no próximo dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, 128 equipes se dividem em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a próxima fase em formato de mata-mata.

Além do Remo, Parauapebas e Pinheirense representam o Pará na Copinha. O Trem de Ferro estreia no dia 3 de janeiro, às 15h15, contra o Cuiabá-MT, no estádio Alonso Carvalho Braga. No mesmo dia, mas às 11h, o General da Vila estreia contra o Botafogo-RJ, no estádio Luiz Augusto de Oliveira.