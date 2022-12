Copa São Paulo divulga lista de apelidos curiosos e clube paraense possui representante; confira

O mês de janeiro é marcado pela competição mais democrática do futebol brasileiro, que contempla atletas das categorias de base. A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá a presença de 128 clubes e mais de 3.500 jogadores, que muitas vezes possuem nomes e apelidos curiosos. O perfil da Copinha, no Instagram, publicou alguns apelidos dos atletas que estarão na disputa da maior competição de base do país. Na lista, consta um jogador de um clube paraense.

O perfil da Copa São Paulo publicou uma lista de 20 nomes curiosos da competição em 2023. Um deles pertence ao Parauapebas, clube paraense que estará disputando o torneio pala primeira vez. O jogador Babaçu é o nome de uma palmeira, que gera frutos (cocos) e que aproveitado para a extração do óleo, que é comestível, mas que também é utilizado na indústria de cosméticos produtos de limpeza.

Veja a lista de apelidos

Tekila – AA Flamengo-SP

Gigante – ABC-RN

Tiringa – América-RN

Tchucão – Capital-TO

Terra Seca – Capital-TO

Carrerinha – Desportivo Brasil

Piriquito – Fast-AM

Peteca – Galvez-AC

Bebezão – Galvez-AC

Tagarela – Náutico-PE

Babaçu – Parauapebas-PA

Pendências – Ponte Preta-SP

Cocote – Santana-AP

Fuzil – Santo André-SP

Baloteli – São Carlos FL-SP

Macaxeira – São Raimundo-RR

Formiga – União ABC-MS

Joaninha – União ABC-MS

Extrato – Volta Redonda-RJ

O Pará terá três representantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. O Remo, atual bicampeão paraense Sub-20, além do Parauapebas e Pinheirense, vice-campeões respectivamente.