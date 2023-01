Campeão pelo Remo acerta com clube do Parazão; relembre golaço pelo Leão Azul

O Bragantino anunciou a contratação do lateral-direito Geovane, de 27 anos, campeão paraense pelo Remo em 2019. O jogador estava no Globo-RN, onde disputou 13 partidas ao longo de 2022, entre o Campeonato Potiguar e a Copa do Nordeste.

Geovane atuou em 14 partidas pelo Remo há quase quatro anos. Na época, o lateral era reserva de Djalma no clube azulino. O jogador atuou pelo Leão no Campeonato Paraense, na Série C do Brasileiro e também na Copa Verde.

Golaço pelo Remo

O momento mais lembrado da passagem de Geovane pelo Estádio do Baenão foi um golaço contra o Tapajós, justamente na estreia do lateral pelo Remo.

Na ocasião, ainda no primeiro tempo da partida realizada no dia 3 de fevereiro de 2019, no Mangueirão, Geovane arriscou de fora da área e acertou o ângulo. O golaço do jogador garantiu a vitória azulina naquela tarde.

Parazão

O Bragantino estreia no Parazão no dia 22 de janeiro, um domingo, 17h, contra o Paysandu. A partida ocorre no Estádio da Curuzu. Acompanhe a cobertura completa do estadual pelo portal OLiberal.com.