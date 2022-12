Em jogo-treino, Marcelo Cabo indica possível time titular do Remo para estreia no Parazão

O Remo realizou um jogo-treino na manhã desta quinta-feira (29) com o elenco da base no estádio do Baenão, em Belém. No duelo, o técnico do profissional, Marcelo Cabo, esboçou pela primeira vez o que pode ser o time titular do Leão na primeira partida oficial de 2023.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O jogo-treino teve três tempos e em cada parte do jogo entrou um elenco diferente. No entanto, de acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão, o time que começou jogando deve ser a base para o início da temporada.

VEJA MAIS

O time que começou jogando o jogo-treino é composto por:

Vinícius;

Lucas Mendes;

Diego Guerra;

Diego Ivo (Ícaro);

Leonan;

Anderson Uchôa;

Richard Franco;

Pablo Roberto;

Pedro Vitor;

Diego Tavares;

Muriqui.

Pablo Roberto foi titular no primeiro tempo do jogo-treino (Samara Miranda/ Ascom Remo)

No segundo tempo, Marcelo Cabo levou uma equipe composta majoritariamente por jogadores considerados "reservas". Já no terceiro tempo, o treinador enviou uma equipe mista à campo.

O provável time "reserva" do Remo foi composto pelos seguintes jogadores:

Zé Carlos;

Rony;

Wendel Lomar;

Ícaro;

Raí;

Pingo;

Paulinho Curuá;

Rodriguinho;

Soares;

Jean Silva;

Fabinho.

Jean Silva, recém-contratado, jogou no segundo tempo do jogo-treino (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Em entrevista à assessoria de comunicação do clube, Marcelo Cabo disse que o treino ajudou a comissão técnica a vislumbrar uma primeira formação tática para a equipe na temporada. Além disso, o treinador elogiou o desempenho do Sub-20 azulino, que também participou da partida.

"Foi muito bom e importante para nossa equipe. Trabalhamos duas equipes distintas e já começamos a formatar um time para a temporada. Estou bem satisfeito com o que foi apresentado tanto na parte física, técnica e tática dentro de campo. Parabenizar a garotada do sub-20 pelo time, muito qualificado e que faça uma boa campanha na Copa São Paulo. Agora seguimos os trabalhos até nossa estreia”, disse Cabo.

Copa São Paulo

Base do Remo se prepara para a Copa São Paulo (Samara Miranda / Ascom Remo)

O time das categorias de base do Remo foi composto majoritariamente por atletas do Sub-20 e comandado pelo treinador Eivado Jr. A equipe iniciou a movimentação com a escalação que deve ser utilizada na estreia da Copinha. Na etapa final, entraram reservas e atletas da categoria sub-17, que irão compor a delegação azulina.

Atual campeão paraense, o Remo faz a estreia no Campeonato Paraense 2023 no dia 21 de janeiro de 2023 (sábado), às 17h, contra o Independente de Tucuruí, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.