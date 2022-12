Remo: Após experiências na Grécia, Ucrânia e Finlândia, atacante é apresentado

Além de Muriqui, o Remo apresentou o atacante Pedro Vítor, de 24 anos, para as competições da próxima temporada. O jogador chega após disputar a Série B do Brasileiro deste ano com a camisa do Náutico. Apesar da juventude, Pedro Vítor, já tem rodagem na carreira.

Revelado pelo Sport Recife, Pedro já passou pela Grécia, Ucrânia e Finlândia. Na coletiva de apresentação, o atacante explicou como gosta de jogar e o que pretende fazer com as experiências que adquiriu com estas aventuras:

"Eu gosto de jogar pelas pontas, principalmente pela direita. Mas a equipe está bem distribuída, jogadores novos, bem competitiva. Então acho que vai ser uma briga boa e saudável pela titularidade. [Sobre ter jogador em vários países] são futebóis e culturas diferentes. Se Deus quiser, vou pegar de um pouquinho de cada país e ajudar o Remo a conquistar os objetivos", comentou.

Sem dar detalhes sobre como aconteceu as negociações para fechar com o Remo, Pedro Vitor contou quais aspectos lhe fizeram optar por defender as cores do Leão:

"Me interessou o projeto e a grandeza do clube. É uma torcida enorme, de massa. Isso encheu o meu coração do querer vir para o Remo para conquistar titulos não só para o clube, mas também para a massa, que espera muito da gente", concluiu.

Vale lembrar, para alcançar a titularidade no time do técnico Marcelo Cabo, Pedro Vitor terá que vencer as concorrências de Ronald, Tiago Mafra, Jean Silva, Fabinho, Muriqui, Henrique e Ricardinho.