Ex-Paysandu, Diego Ivo é apresentado no Remo e afima: ‘hoje eu sou Leão’

A contratação do zagueiro Diego Ivo pelo Remo foi cercado de muita expectativa por parte da torcida azulina. Devido à recente passagem pelo maior rival do Leão - o Paysandu - o Fenômeno Azul estava desconfiado sobre qual jogador chegaria ao Baenão para defender o clube na próxima temporada. No entanto, essa desconfiança parece ter acabado nesta terça-feira (27), em coletiva de apresentação do atleta no Time de Periçá.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Na entrevista, Diego Ivo pareceu bem identificado com Belém e dedicado ao novo ciclo no Leão Azul. Segundo ele, o tempo vestindo azul-celeste ficou para trás e toda a dedicação, característica do jogador em campo, será destinada para defender o clube do outro lado da Almirante Barroso.

VEJA MAIS

"Eu estou muito feliz e honrado em vestir essa camisa. O Remo é um time centenário com uma camisa pesada no cenário brasileiro. Fico feliz e motivado com essa oportunidade. Quero fazer boas partidas, conquistar títulos e levar o Remo a um patamar mais alto, que é onde ele pertence. Belém é uma cidade a qual já estou adaptado, minha família é feliz aqui. Agora vou fazer a minha parte e trabalhar duro pra ser ainda mais contente aqui", disse Diego.

Questionado sobre uma possível cobrança excessiva por parte da torcida remista, Diego Ivo disse que está preparado para críticas. O zagueiro disse que sabe da força do Fenômeno Azul e explicou que só vai ganhar a confiança das arquibancadas com grandes atuações em campo. O jogador diz que deseja contar com essa energia positiva do Baenão para buscar mais vitórias para o Leão Azul.

"Sou profissional, já passei por cobranças como essas em outros clubes e sei que tenho que mostrar meu valor dentro de campo. Sou um cara mais maduro e sei que a cobrança é natural. A torcida do Remo tem uma força enorme e espero contar com a ajuda deles para apoiar. Hoje eu sou Leão e vou fazer tudo pra vencer partidas aqui", disse Diego Ivo.

Diego Ivo e outros jogadores do elenco do Remo se apresentaram no estádio Baenão na semana passada, para dar início aos treinos de pré-temporada. O primeiro compromisso oficial do Leão Azul em 2023 será diante do Independente de Tucuruí, às 17h, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023. A equipe azulina é a atual campeã do torneio.