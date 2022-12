Gêmeos? Perfil de torcedores do Remo brinca com as semelhanças de Agnaldo de Jesus e Fábio Cortez

O Remo apresentou semana passada alguns jogadores e membros que compõe a comissão técnica. O ídolo do clube, Agnaldo de Jesus, o famoso “Seu Boneco”, é o novo coordenador de técnico e ganhou a companhia de Fábio Cortez, auxiliar permanente do Remo.

Os dois foram apresentados e logo foi motivo de brincadeiras nas redes sociais, com a aparência dos dois. O perfil nas redes sociais “Chaves Remista”, brincou com isso e disse que o Agnaldo de Jesus era tão ídolo, que ele foi apresentado duas vezes.

Agnaldo de Jesus foi jogador do Remo na década de 90, desempenhou a função de técnico e foi campeão paraense com 100% de aproveitamento em 2004, além de ter sido auxiliar-técnico em outras oportunidades. Seu Boneco retorna ao Baenão para desempenhar a função de João Galvão, que possui futuro incerto no Baenão.

Já Fábio Cortez, chega ao Baenão para o lugar de João Nasser, o Netão, que estava no clube há mais de 30 anos, contando os tempos de jogador. Cortez chega com o aval do técnico Marcelo cabo, com quem já jogou futsal e trabalhou no Vasco, porém, Cortez será um auxiliar permanente do clube.