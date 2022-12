Novo auxiliar do Remo já foi indicado como um dos 10 melhores técnicos de futsal do mundo; veja mais

O Remo ainda não oficializou, mas o Leão terá um novo auxiliar técnico permanente. O escolhido é Fábio Cortez, de 48 anos e que já trabalhou com o atual técnico azulino, Marcelo cabo. Fábio Cortez iniciou a carreira no futsal e já esteve entre os 10 melhores treinadores de futsal do Mundo, em citação do site “Futsal Planet”.

As quadras foi a “escola” de Fábio Cortez e o início foi no Barra Futsal-RJ e em seguida contratado pelo Vasco da Gama, em 2002. Essa passagem pelo Gigante da Colina encerrou na temporada 2008, quando recebeu proposta para trabaçhar no Atlético-MG, onde iniciou a migração para o futebol de campo.

Fábio Cortez voltou ao clube carioca na temporada 2010, porém, a passagem pelo Time da Colina foi breve, já que recebeu proposta para comandar o futsal do Al Qadsia, do Kuwait, com a missão de desenvolver o futsal no país. Cortez passou sete anos no Kuwait e neste período foram nove títulos e veio a indicação pelo site “Futsal Planet” como sendo um dos 10 melhores técnicos de futsal do mundo na temporada de 2015.

De volta ao Vasco em 2017, Cortez assumiu uma nova função, que é desempenhada até hoje. Ele se tornou auxiliar das categorias de base, sendo o treinador do Sub-16 e sendo membro da comissão técnica do Sub-20 vascaíno. Em 2021 foi promovido ao elenco profissional e acumulou a função como técnico do Sub-16, após a chegada do técnico Marcelo Cabo, de quem é amigo e que se conheceram no futsal vascaíno.

Uma das funções de Fábio Cortez como auxiliar permanente do Leão Azul, é realizar a transição dos jogadores das categorias de base para a equipe profissional do Remo.