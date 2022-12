Remo: executivo cita Ronaldo Fenômeno, demora para acerto e revela mudanças nas estruturas do CT

O Remo apresentou na semana passada o novo executivo para a temporada 2023, Thiago Gasparino. O profissional bateu um papo descontraído com a equipe de esportes de O Liberal e falou da importância da família, culinária paraense, gosto musical, além de citar a experiência que teve na Europa e o convício com o ex-jogador e atual empresário do futebol Ronaldo Fenômeno.

Gasparino revelou que é uma pessoa caseira, que terá irá trabalhar em Belém e a família estará na capital paraense. O novo azulino comentou sobre a culinária, pontos turísticos e já programa um passeio em Belém.

“Sou bem família, gosto muito de estar com a minha esposa e meus filhos, um de 18 anos e outro que vai completar seis, sou bem presente, um pai que gosta de interagir muito com eles. Gosto de ouvir gospel, sertanejo, pois sou do interior do Paraná (PR). Dentro da culinária ainda não consegui provar, mas já tenho conhecimento do açaí com peixe, maniçoba, tacacá, o pato no tucupi. É uma curiosidade que tenho e espero o mais rápido possível saborear essa culinária. Ainda não tive tempo de ir aos pontos turísticos, já pesquisei”, disse.

O novo executivo azulino esteve recentemente na Europa, em uma consultoria para o Valladolid, da Espanha, clube que do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Gasparino explicou como foi o convívio com o Fenômeno e elogiou a postura do pentacampeão nas administrações do clube espanhol e do Cruzeiro-MG.

“A minha relação com o Ronaldo Fenômeno foi graças ao Paulo André, ex-jogador do Corinthians-SP, Athletico-PR, que temos uma amizade desde 2004. O conheci em 2018, tive a oportunidade de estar com ele na Europa, é um cara que veio para revolucionar o modelo de gestão do futebol, com o clube dele na Espanha, o Valladolid e o Cruzeiro SAF aqui no Brasil. Temos uma ligação através do Paulo André, que acreditamos que possamos fazer algo em conjunto em algum momento”, falou.

O Remo trabalhou com o nome de Gasparino desde o início das negociações. O clube esperou o fim do período do executivo na Europa. Gasparino explicou os motivos de ficar não ter aceitado antes e agradeceu pela oportunidade de trabalhar no clube paraense e os motivos de ter aceitado a proposta.

“A responsabilidade sempre existiu. A demora foi devido ao fato de eu já ter a viagem marcada na Europa e eu não queria naquele momento tomar nenhuma decisão precipitada, mesmo sabendo da grandeza e dos objetivos do Remo. Quis passar esse período na Europa, para especializar mais, conhecer outros cenários. Tenho dento de mim, quando tem que acontecer, as coisas elas ocorrem e ambas as partes tiveram a paciência e no final deu tudo certo e estou feliz em estar aqui. [o que me fez aceitar o convite], a grandeza do clube, a torcida, os objetivos da temporada. São vários fatores que em enxerguei no clube, para que possamos conquistar os objetivos em 2023”, comentou.

Gasparino avaliou a estrutura do Remo, mas ponderou algumas mudanças no Centro de Treinamento azulino. O profissional comentou sobre as constantes mudanças estruturais nos clubes e afirmou que o Remo está bem, mas não pode se acomodar.

“As melhorias sempre precisam acontecer, independente do cenário em que nós estamos. O futebol é muito dinâmico, as coisas evoluem muito rápido, acontecem e aparecem com muita frequência. A tecnologia está aí para nos mostrar isso, cada vez mais as tomadas de decisões precisam ser mais rápidas e têm muitas ferramentas que nos dão uma base para que isso possa acontecer. A estrutura do clube é excelente, temos vários departamentos muito bem municiados com vários equipamentos, estádio, CT e as melhorias devem acontecer para não pararmos no tempo. Alguns ajustes serão feitos, no CT iniciamos as melhorias nos vestiários, importante para o nosso dia a dia. Ali será o nosso campo de treinamento. Hoje o que o Remo tem estamos contentes para que possamos dar o ponta pé inicial para o nossos trabalho”, finalizou.