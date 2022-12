Novo executivo do Remo, Thiago Gasparino já está em Belém: 'estou muito feliz e motivado'; veja

Anunciado em novembro deste ano, Thiago Gasparino já está em solo paraense para assumir o posto de novo executivo de futebol do Clube do Remo. O profissional tem 36 anos e é natural de Arapongas (PR) e foi recebido com bastante entusiasmo, nesta segunda-feira (5). Ao desembarcar no saguão do Aeroporto Internacional de Belém, o profissional se mostrou confiante quanto à proposta de trabalho projetada para o ano de 2023.

Nem bem pisou na Cidade das Mangueiras, Gasparino já adiantou que não quer perder tempo. "Graças a Deus nós chegamos em Belém. Estou muito motivado e muito contente por poder dar início aos trabalhos a partir de segunda-feira", disse. Até lá, o executivo segue trabalhando na garimpagem de nomes que possam compor o plantel azulino nas quatro competições que se avistam a partir de janeiro.

A primeira delas é o Campeonato Paraense, seguida da Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro da Série C. Parte da nova geração de executivos de futebol do Brasil, Thiago Gasparino, apesar da juventude, já acumula títulos importantes na carreira. No entanto, a maior parte foi na área de observação de jogadores em vários clubes do Brasil.

Ele atuou também pelos rivais paranaenses Coritiba e Athletico-PR, na função de coordenador de captação de jogadores. Pelo Furacão conquistou três títulos estaduais, além da Copa Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil 2019. Já no Coxa, fez parte da montagem do elenco que subiu para a Série A em 2021.

Para o Leão Azul, Thiago diz que os atletas indicados para contratação serão avaliados por uma série de critérios técnicos, físicos e táticos. A filosofia de trabalho do executivo junto à nova diretoria, tem buscado com mais afinco jogadores com "mentalidade vencedora", que tenham resultados expressivos nos últimos anos. "Estamos formando um grupo muito forte, com qualidade alta para fazer uma grande temporada", encerra.