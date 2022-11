Em primeira entrevista no Remo, Thiago Gasparino revela objetivo para 2023: 'elenco vencedor'

O executivo de futebol Thiago Gasparino falou com a imprensa pela primeira vez desde que foi anunciado como novo profissional do Remo. Responsável por coordenar a montagem de elenco azulino para a temporada 2023, Thiago disse que tem um só objetivo em Belém: criar um time vencedor, de olho na rotina pesada de competições que o Remo terá no próximo ano.

"O Remo terá quatro competições disputadas e seguindo o planejamento que foi construído pela diretoria e comissão técnica, acreditamos muito no que vem sendo construído. Sabemos da nossa responsabilidade e de tudo aquilo que temos que fazer para conquistar os objetivos na próxima temporada", disse Thiago.

Mesmo sem ter chegado em Belém, Thiago já tem trabalhado intensamente na montagem do elenco azulino. Desde o final da última semana, o Leão Azul já anunciou a renovação de contrato com três jogadores, além de contratar outros três atletas, que disputaram a Série B de 2022.

De acordo com Gasparino, as renovações e contratações têm seguido um pilar de avaliação, determinado pela nova comissão de futebol. Todos os atletas, segundo o executivo, são avaliados, prioritariamente, por critérios físico e táticos. Apesar disso, há um "tempero" na escolha dos atletas. A nova diretoria tem buscado com mais afinco jogadores com "mentalidade vencedora", que tenham resultados expressivos nos últimos anos.

"São jogadores com histórico vencedor dentro do cenário no qual nós iremos enfrentar, acostumados com jogos decisivos e temos total confiança naquelas que permaneceram e estão chegando. Estamos formando um grupo muito forte, com qualidade alta para fazer uma grande temporada", disse Gasparino.

O executivo terá dias de tensão na próxima semana. Com o fim do Brasileirão da Série B e a abertura de um mercado positivo para o Remo, a diretoria azulina vai correr contra o tempo para fechar acordo com novos jogadores até o início da pré-temporada. A ideia é que esses atletas cheguem em Belém já na primeira quinzena de dezembro e, nos dias seguintes, iniciem treinamentos já de olho no Parazão de 2023.