Novo executivo do Remo, Thiago Gasparino chegará a Belém dias antes da pré-temporada

O novo executivo de futebol do Remo, Thiago Gasparino, tem data para chegar em Belém. De acordo com a assessoria de imprensa do Leão Azul, o profissional deverá desembarcar na capital paraense nos primeiros dias do mês de dezembro. A data exata, no entanto, ainda está sendo definida pela diretoria azulina.

Gasparino, portanto, chegará em Belém dias antes do início da pré-temporada do clube, que está planejada para começar dia 12 de dezembro. A ideia é que, logo após a chegada do executivo, o Leão Azul comece a anunciar a contratação de novos jogadores que vão compor o elenco de 2023.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, colunista de O Liberal, os azulinos já estão apalavrados com sete ou oito jogadores, todos eles com pré-contrato assinado, em total sigilo. Segundo a apuração, os nomes só serão revelados quando os atletas estiverem desvinculados dos atuais clubes.

Apesar dos pré-contratos assinados, Gasparino deverá atuar ativamente na composição do restante do elenco para o Campeonato Paraense. O grande conhecimento do executivo sobre os mercados do sul e sudeste do país é visto pela diretoria azulina como uma "vantagem" no momento de negociar com outros jogadores.

Quem é Thiago Gasparino?

Parte da nova geração de executivos de futebol do Brasil, Thiago Gasparino, apesar da juventude, já acumula títulos importantes na carreira. No entanto, a maior parte foi na área de observação de jogadores em vários clubes do país.

Desde o mês passado, o Remo e Thiago estavam negociações. No entanto, a agenda do novo executivo e uma consultoria que foi realizada no Real Valladolid, da Espanha, clube que possui como acionista majoritário o ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldo Fenômeno, atrapalhou um fechamento com maior antecedência.

Antes da passagem pela Espanha, Thiago atuou pelos rivais paranaenses Coritiba e Atlético-PR, na função de coordenador de captação de jogadores. Pelo Furacão conquistou três títulos estaduais, além da Copa Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil 2019. Já no Coxa, fez parte da montagem do elenco que subiu para a Série A em 2021.