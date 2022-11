Remo é única equipe do Pará em ranking das maiores taxas ocupação de estádio em 2022

O Remo é a única equipe paraense entre os 10 primeiros colocados no ranking de taxa de ocupação dos estádios no Brasil. De acordo com levantamento feito pela Pluri Consultoria, contratado pelo portal Lance!, o Leão Azul é a sexta equipe do país que mais ocupou praças esportivas em 2023. A média de ocupação remista é de 58%.

O topo da lista é formado pelos rivais paulistas, Palmeiras e Corinthians, que disputam a Série A do Brasileirão. Verdão e Timão possuem, respectivamente, 78% e 76% de taxa de ocupação de estádios em 2022.

O top 10, além de Remo, Palmeiras e Corinthians é composto por Vasco, Flamengo, Santos, Bangu, Cruzeiro, Criciúma e Atlético-MG.

Veja os 10 primeiros colocados no ranking de taxa de ocupação dos estádios

Palmeiras: 78% Corinthians: 76% Vasco: 64% Flamengo: 63% Santos: 59% Remo: 58% Bangu: 55% Cruzeiro: 54% Criciúma: 54% Atlético-MG: 48%

Torcida azulina foi destaque em 2022

Vale destacar que este não foi o primeiro bom número apresentado pelo Fenômeno Azul nesta temporada. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, com base nos dados da plataforma Sr. Goool, o Remo teve o segundo melhor público da Série C. Em 10 partidas como mandante, o Leão levou quase 90 mil torcedores ao estádio.