Campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil é cotado para ser executivo do Remo, afirma fonte

A diretoria do Remo começou a discutir possíveis candidatos para a vaga de executivo de futebol na próxima temporada. Um dos nomes cotados pela cúpula remista é o do ex-dirigente do Novorizontino Thiago Gasparino, de 36 anos. A informaçãao foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

O nome de Thiago é apenas um dos cotados para assumir o cargo de executivo de futebol do Leão no ano que vem. De acordo com a fonte, ainda não houve uma conversa formal com o profissional sobre contrato e outros nomes para a posição também estão sendo discutidos.

Quem é Thiago Gasparino?

Thiago Gasparino é uma grande aposta do Remo para o cargo de executivo. O profissional acumula títulos importantes na carreira, mas todos na área de observação de atletas. Como executivo, Thiago possui pouca experiência.

Ex-jogador profissional e atual membro da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, Thiago esteve entre 2018 e 2020 no Coritiba e no Athletico-PR, onde foi coordenador de captação e prospecção de atletas. Especialmente no Furacão, Gasparino integrou o Núcleo de Mercado do Futebol e Parcerias e fez parte do grupo diretivo na conquista do tricampeonato paranaense de 18, 19 e 20, da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil 2019. No Coritiba, fez a montagem do time que conquistou o acesso na Série B do Brasileiro.

Em abril de 2022, Thiago chegou ao Novorizontino, clube da Série B, já para assumir a função de executivo de futebol. No entanto, a passagem pelo Tigre foi curta - apenas cinco meses - e o profissional foi demitido em setembro, após resultados ruins da equipe na Série B.