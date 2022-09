Após se despedir do Remo, lateral está próximo de retorno a clube carioca, afirma site

O lateral-esquerdo Leonan se despediu do Remo pelas redes sociais e está perto de acertar com o novo clube. Segundo o portal Torcedores.com, Leonan foi contatado pelo vice-presidente da Portuguesa-RJ, Marcelo Barros, equipe pela qual Leonan já defendeu, antes da passagem pelo Leão.

Titular ao longo de 2022 na lateral-esquerda azulina, Leonan sofreu na reta final da Série C com problemas físicos. O jogador negociava uma renovação com o Remo, porém, sem acerto. O lateral defendeu o clube paraense em 22 partidas nesta temporada, marcou três gols, inclusive o que garantiu o título do Parazão contra o Paysandu.

Leonan esteve no início desta temporada na Portuguesa-RJ. Mas o jogador não atuou com a camisa da Lusa, ficando no banco de reservas em quatro partidas. Depois, acertou a ida para o Remo. Além de Portuguesa-RJ e Remo, Leonan já passou por Santa Cruz, Avaí, Botafogo-SP, Fortaleza, Atlético-MG e Marcílio Dias-SC.

Nas últimas semanas, o jogador ficou no Baenão cuidando de uma lesão no joelho, diagnosticada ainda durante o Brasileirão. Na última semana, uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo chegou a dizer que clube e jogador negociariam uma possível renovação de contrato para a próxima temporada. No entanto, o acordo não prosseguiu.