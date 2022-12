Em coletiva de imprensa, Remo apresenta executivo Thiago Gasparino. 'Muito otimista com o trabalho'

Enfim, o novo executivo de Futebol do Clube do Remo foi apresentado à imprensa esportiva, em coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (7), direto do estádio Evandro Almeida. O profissional vem com o desafio de levar o clube de volta à Série B e trabalhar na montagem de um elenco competitivo para as quatro competições que se aproximam com a próxima temporada.

Thiago esteve ao lado do presidente Fábio Bentes e do vice, Antônio Carlos Teixeira e falou a negociação com o clube, bem como da contratação de jogadores, técnico, permanência de alguns 'medalhões', estrutura, currículo, entre outros assuntos.

Confira aqui os principais tópicos abordados pelo executivo:

Chegada

- É com muita alegria que estou sendo apresentado de forma oficial. Quero agradecer o presidente e seus pares por tudo o que passamos em negociações nesses últimos dias, para que pudéssemos chegar a um acordo. As partes tiveram paciência e chegaram em um acordo, respeitaram o tempo de cada e estou muito motivado para realizar esse trabalho.

Planejamento

- Ele é feito em várias mãos. Desde a minha primeira conversa com o presidente, já sabíamos da grandeza do clube e do passado recente. Temos um grande desafio em 2023. O planejamento foi bem executado, o nosso elenco a princípio está finalizado, com a contratação dos atacantes Muriqui e Fabinho. Vamos dar início à pré-temporada no dia 12 e estamos felizes com o que foi construído desse planejamento. Atletas escolhidos à dedo, com o perfil e a grandeza que cabem ao clube, para conquistar os nossos objetivos. Sabemos que os primeiros campeonatos serão o estadual, Copa do Brasil e Copa Verde. Série C vamos pensar ao longo dessas competições. Estamos muito satisfeitos com o perfil de atletas, mas se precisar fazer alguns ajustes, vamos fazer, pois é normal no futebol.

Contratações

- São todos atletas que performaram na última temporada. Não há nenhum deles com menos de 20 jogos disputados. Tem atletas de 33 anos com 45 jogos na temporada. Nós adotamos critérios para fazer as contratações nos aspectos físicos, técnicos, táticos, mental, versatilidade e características na posição. Estamos muito convictos e esperançosos para realizar um grande trabalho aqui no Remo.

Vinícius

- O Vinícius tem contrato. Eu ainda não conversei com ele, porque cheguei essa semana. Estou conhecendo toda a estrutura do clube, os profissionais e todas as áreas. Sabemos da importância dele no elenco e para a instituição.

Aperfeiçoamento

- Desde a minha saída do Novorizontino eu já estava com a minha viagem programada para a Europa. Acredito que todo profissional que quer buscar formação, conhecimento, tem que ir em lugares diferentes. A minha ida para a Europa foi um convite do Paulo André, que trabalha com o Ronaldo, no Valladolid. Conheci a estrutura implantada também o Cruzeiro, além de Barcelona e Porto, Atlético de Bilbao. Foi uma experiência muito rica que podemos trazer para a nossa realidade.

- A negociação com o Remo começou logo após a minha saída do Novorizontino, ali pelo mês de setembro, mas como eu já estava com a viagem marcada, não pude fazer antes. Eles respeitaram o momento e nos respeitamos. Tudo tem o seu tempo. Se Deus preparou esse momento para que a gente possa estar junto, agora vamos executar o trabalho com grandes desafios pela frente.

Técnico Marcelo Cabo

- Temos que dar parabéns para o presidente, em relação à vinda do Marcelo. Acredito que um clube do tamanho do Remo requer um comandante com a mesma envergadura e bons trabalhos, como é o Marcelo Cabo. Fiquei muito feliz com a escolha. Ele chegou antes do meu acerto e tem uma experiência no futebol brasileiro que todos conhecem, realizou grandes trabalhos por onde passou e aqui não será diferente. Estamos em contato constante, já projetando tudo oque temos para executar na chegada dos atletas. Agora é colocar a mão na massa porque sabemos das nossas obrigações, objetivos e responsabilidades para esta temporada.

Oportunidade de decolar na carreira

- Eu encaro todas as oportunidades como a chance da minha vida. Foi assim na minha carreira como atleta e agora na carreira como gestor, na gestão do futebol. Muitas pessoas se apegam à nomenclatura dentro do organograma. Eu já venho desde o Athletico-PR executando com a diretoria de futebol, fazendo parte de toda a estratégia de futebol. Muitos acham que o executivo só contrata, mas não é. É fazer a gestão de todas as áreas dentro do clube. É fazer um ambiente onde todas as áreas se falem o tempo inteiro, que a comunicação seja o mais leve possível, e que a gente possa tomar as melhores decisões em prol do clube. Eu encaro isso aqui como a chance da minha vida, sim, pois sei onde o Clube do Remo quer chegar. E o clube tendo as vitórias, a gente conquista os objetivos em conjunto, o que é bom para todo mundo.

Avaliação sobre a estrutura do Remo

- Nesses poucos dias deu para perceber que o clube vem numa crescente muito grande, tem um Departamento Médico de performance que é referência. Eu posso dizer isso porque já passei por outros clubes. O que eu encontrei aqui é algo que bate com o que eu escutei fora. Ainda estou conhecendo outras áreas, ainda vou no CT, tenho uma visita programada. Dentro da estrutura que temos hoje, o Remo não deve nada para clube nenhum. Agora vamos colocar o trabalho em execução para que tenhamos sucesso na próxima temporada.

Prioridade

- Temos que vivenciar o dia-dia. Temos quatro competições e objetivos muito bem definidos. Cada competição tem um específico.