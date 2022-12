Remo: novo executivo Thiago Gasparino dará entrevista coletiva ao vivo nesta quarta-feira à tarde

O executivo de futebol Thiago Gasparino será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (7), no Baenão. Ele concederá entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Leão no Youtube, a RemoTV.

VEJA MAIS

Thiago Gasparino foi anunciado pelo clube azulino no último dia 9 de novembro, depois de uma negociação que se arrastou por quase dois meses. Entre idas e vindas, o acordo foi fechado após um período de capacitação que o executivo passou no Real Valladolid, da Espanha, clube que tem como presidente o ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

Após o anúncio, Gasparino só desembarcou em Belém na última segunda-feira (5), porém, neste período, participou, à distância, de etapas do planejamento para 2023, incluindo contratações. Nos últimos dois dias o executivo tem feito uma espécie de imersão no Remo, conhecendo a estrutura física, funcionários e se inteirando da parte burocrática.

A pré-temporada azulina inicia oficialmente na próxima segunda-feira, dia 12. A primeira etapa será realizada no Centro de Treinamento do Leão, no Distrito de Outeiro. O técnico Marcelo Cabo tem compromissos pessoais e só comandará in loco os trabalhos a partir da outra semana, já que sua chegada à capital paraense está prevista para o dia 17 de dezembro. A estreia no Parazão 2023 está marcada para 21 de janeiro.