Com ex-Paysandu, Remo anuncia as contratações de dois atacantes para 2023; confira

O Leão Azul está “on” no mercado. O Remo anunciou na tarde desta quarta-feira (30), mais duas contratações para a temporada 2023. A diretoria azulina oficializou as chegadas dos atacantes Fabinho e Muriqui, ex-Paysandu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O jogador Muriqui, de 36 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e estava atuando no Avaí-SC na Série A do Campeonato Brasileiro pelo clube catarinense. O atacante atuou por vários clubes, incluindo o Paysandu, na temporada de 2006. Neste ano o jogador acabou rebaixado com o clube para a Série C. Muriqui jogou também fora do país, passou pelo futebol chinês, do Catar e japonês. Em entrevista o site oficial do Remo, o atacante falou sobre o projeto azulino e citou a torcida do Leão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Com reforços, Remo é escalado para amistoso contra a seleção de Canaã dos Carajás]]

“Satisfação muito grande em vestir a camisa do Rei da Amazônia junto ao projeto do Clube para 2023. Acredito que coisas grandes irão acontecer e conto com ajuda do Fenômeno Azul para conquistar os objetivos, lotando o estádio, empurrando o time. Não vejo a hora de vestir essa camisa”, falou.

O outro atacante contratado é Fabinho, de 27 anos e que teve passagens por alguns times como Brasiliense-DF, Nacional-AM, São Bento de Sorocaba-SP, além de Boa Esporte-MG. Seu último clube foi o Jaraguá do Sul-SC, onde disputou a Série D do campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site do Leão, o novo atacante remista projetou um ano de 2023 com glórias vestindo a camisa azulina.

“Muito feliz com essa oportunidade em jogar no Rei da Amazônia. Espero que seja um ano de glórias e que a gente alcance todos os objetivos do ano”, disse

Com as chegadas dos dois novos atacantes, o Remo chegou ao número de sete contratações para 2023. Além de Fabinho e Muriqui, o Leão Azul fechou com os zagueiros Diego Ivo e Ícaro. O lateral Lucas Mendes, o volante Richard Franco e o atacante Jean Silva.