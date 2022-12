Acompanhe a primeira entrevista do novo executivo do Remo Thiago Gasparino

O executvo de futebol do Remo, Thiago Gasparino, promove entrevista coletiva no Baenão nesta quarta-feira (7).

VEJA MAIS

Gasparino foi apresentado à imprensa esportiva, em coletiva realizada na tarde desta quarta-feira. O profissional vem com o desafio de levar o clube de volta à Série B e trabalhar na montagem de um elenco competitivo para as quatro competições que se aproximam com a próxima temporada.

Assista à entrevista completa aqui: