Novo executivo do Remo, Thiago Gasparino visita Centro de Treinamento em Outeiro; veja mais

Depois de aportar em Belém e ser oficialmente apresentado na última quarta-feira, o executivo de futebol Thiago Gasparino começou a conhecer a estrutura do Clube do Remo.

Depois de conversar com os jornalistas no estádio Evandro Almeida, Thiago foi até o Centro de Treinamento do clube, na ilha do Outeiro, onde reuniu com integrantes das categorias de base e do futebol feminino.

Ainda na coletiva, o executivo se mostrou otimista com o trabalho que vem sendo planejado para a temporada de 2023 e ressaltou que o clube dispõe de uma boa estrutura para trabalho.

"Nesses poucos dias deu para perceber que o clube vem numa crescente muito grande, tem um Departamento Médico de performance que é referência. Eu posso dizer isso porque já passei por outros clubes. O que eu encontrei aqui é algo que bate com o que eu escutei fora. Ainda estou conhecendo outras áreas. Dentro da estrutura que temos hoje, o Remo não deve nada para clube nenhum. Agora vamos colocar o trabalho em execução para que tenhamos sucesso na próxima temporada."