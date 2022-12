Pré-temporada: veja a programação do Remo para a primeira semana de trabalho visando 2023

O Remo já tem definida a programação para a primeira semana de pré-temporada. A maior parte do elenco azulina deverá se apresentar ao clube na próxima segunda-feira (12), mas os primeiros dias de trabalho serão sem trabalhos em campo e fechados para a imprensa.

VEJA MAIS

De segunda até quinta-feira da semana que vem os jogadores realizarão somente atividades internas no clube. Serão exames médicos e físicos utlizando a infraestrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), sob o comando do auxiliar técnico Gabriel Cabo (filho do técnico Marcelo Cabo) e do preparador físico Tiago Malesert.

Apenas na sexta-feira que vem, dia 16, é que o novo plantel azulino fará seu primeiro trabalho em campo. A programação prevê atividades em dois períodos: pela manhã, no Baenão; e à tarde no Centro de Treinamento do Leão, no Distrito de Outeiro. Em razão de um compromisso familiar Marcelo Cabo não poderá estar presente, mas o técnico vai desembarcar em Belém no próximo dia 17 e assim assumir o comando do time.

Volta definitiva

Marcelo Cabo foi apresentado pela diretoria do Remo no dia 26 de outubro. O novo técnico azulino passou alguns dias na capital paraense, conheceu as dependências do clube e visitou o CT, local em que o elenco irá utilizar em parte da preparação para 2023. O novo técnico remista também esteve reunido com o departamento de futebol, debatendo nomes de contratações e em seguida retornou ao Rio de Janeiro (RJ), para gozar férias, que serão encerradas assim que retornar a Belém.

Elenco fechado

O presidente Fabio Bentes informou que a diretoria, em conjunto com a comissão técnica e o departamento de futebol, já tem fechado o elenco para o primeiro trimestre de 2023. Novas contratações só serão realizadas após o Campeonato Paraense, visando a Série C do Brasileiro, marcada para ser realizada entre 23 de abril e 20 de novembro segundo o calendário oficial da CBF.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Raí (contratado após passagem pelo Confiança)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Diego Guerra (contratado após passagem pelo Botafogo-SP)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Henrique (jogador das categorias de base)

Meias

Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Soares (contrato renovado após a Série C 2022)

Atacantes