Remo encerra contratações e tem elenco definido para início do Parazão 2023; confira lista

A contratação do zagueiro Diego Guerra, anunciado nesta terça-feira (6), foi a última do Remo antes do início do Campeonato Paraense de 2023. Pelo menos foi o que afirmou uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino. De acordo com a informação, o Leão Azul tem o elenco fechado para o início do estadual.

O Remo, portanto, conta com um elenco de 26 jogadores para o início do Parazão. O plantel foi formado por atletas contratados de outras equipes, que se somaram àqueles que estiveram na temporada de 2022 e renovaram contratos, assim como jovens das categorias de base.

De acordo com a fonte da reportagem, o Remo poderá voltar ao mercado durante a realização do Parazão. Caso seja necessário, o clube pode buscar peças de reposição para algum desfalque causado por lesão, ou possíveis dispensas.

Início dos treinos

De acordo com a assessoria do Remo, os jogadores devem se apresentar em Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena deste mês.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros



Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)



Laterais



Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Raí (contratado após passagem pelo Confiança)



Zagueiro



Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Diego Guerra (contratado após passagem pelo Botafogo-SP)



Volantes



Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Henrique (jogador das categorias de base)



Meias



Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Soares (contrato renovado após a Série C 2022)



Atacantes



Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)

Jean Silva (contratado após passagem pelo Figueirense)

Fabinho (contratado após passagem pelo Jaraguá do Sul-SC)

Muriqui (contratado após passagem pelo Avaí)