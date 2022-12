Remo não terá o técnico Marcelo Cabo na primeira semana de treinos; saiba quem comandará a equipe

O Remo inicia a preparação para a temporada 2023 na próxima segunda-feira (12). Jogadores e membros da comissão técnica se apresentam no Baenão, iniciando os trabalhos para o ano que vem, porém, não contará com o técnico Marcelo Cabo nos primeiros dias de movimentação. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal.

O técnico Marcelo Cabo estará de fora da primeira semana de treinos do novo elenco azulino. O comandante estará em Belém apenas no dia 16 ou 17 de dezembro, pois irá participar de um evento que envolve familiares. Nos três primeiros dias de trabalho dos jogadores azulinos serão realizados exames e testes físicos, a partir de quinta-feira iniciam os treinos. Quem receberá a equipe neste período será o preparador físico Tiago Malesert, junto com a comissão permanente do clube, além do auxiliar de Marcelo Cabo, Gabriel Cabo.

Marcelo Cabo é experiente, rodado no futebol brasileiro e terá no Remo, a sua primeira experiência em um clube do Norte. Aos 56 anos, Cabo acumula passagens marcantes, como a conquista da Série B em 2016 pelo Atlético-GO, além do acesso para a Série A com o CSA-AL em 2018.

Em Belém

O treinador foi apresentado pela diretoria do Remo no dia 26 de outubro. O novo técnico azulino passou alguns dias em Belém, conheceu as dependências do clube e visitou o Centro de Treinamento azulino, em Outeiro, local em que o elenco irá utilizar em parte da preparação para 2023. O novo técnico remista também esteve reunido com o departamento de futebol, debatendo nomes de contratações e em seguida retornou ao Rio de Janeiro (RJ).

A temporada

Em 2023 o Remo terá o ano repleto de competições. O Leão Azul busca o bicampeonato estadual e também da Copa Verde, competição em que o clube abriu mão nesta temporada. Na Copa do Brasil o Leão tenta ir o mais longe possível. Já o Brasileirão da Série C, o Remo busca o tão sonhado retorno à Série B, competição em que disputou em 2021 após 14 anos, mas acabou sendo rebaixado.