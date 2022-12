Clube paulista fecha com técnico ex-dupla Re-Pa e com três jogadores com passagens pelo Remo

A Portuguesa-SP, tradicional equipe do futebol paulista, está de volta à elite do Paulistão em 2023. O clube iniciou o período de contratações para a competição e terá vários jogadores e o técnico, que tiveram passagens pelo futebol paraenses.

A Lusa fechou as contratações de três atletas que jogaram pelo Remo, além do atleta Pará, ex-Santos, Flamengo-RJ e Grêmio-RS, que está com 35 anos e estava disputando a Série B pelo Brusque-SC e acabou rebaixado com o clube catarinense.

O clube paulista fechou também com o goleiro Fernando Henrique, ex-Remo. O jogador de 39 anos, conquistou o acesso pelo Leão Azul para a Série C em 2015, sendo titular toda a temporada.

Na lateral-esquerda a Lusa contratou o jogador Fabiano Silva, de 32 anos, que jogou pelo Remo em 2016. Ele estava atuando no Operário-PR e foi rebaixado par a Série C com o Fantasma.

Fechando o trio que atuou pelo Leão Azul e que vai defender outro Leão é o atacante Gustavo Ramos. Com 26 anos, Gustavo foi campeão paraense com o clube azulino em 2019. O atacante jogou a temporada 2022 pelo Figueirense-SC.

Além dos jogadores, a Lusa assinou contrato com o técnico Mazola Júnior, que teve passagens pelo Paysandu e Remo. A Portuguesa estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, no Canindé, no dia 15 de janeiro.