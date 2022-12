Remo contrata auxiliar permanente Fábio Cortez, ex-Vasco e Netão pode deixar o clube; saiba mais

O Remo terá um novo auxiliar-técnico permanente. O Leão Azul acertou a contratação de Fábio Cortez, ex-Vasc, para assumir o cargo. A equipe de O Liberal apurou com fontes do clube azulino, que o novo profissional já está em Belém desde o último sábado (10). Ele assumirá a função de Netão, que pode deixar o clube após anos de serviços prestados ao Leão de Antônio Baena.

Fábio Cortez fez parte da comissão permanente do Vasco da Gama e dirigiu o time contra o Remo, na penúltima partida da Série B de 2021, quando Leão e o clube da cruz de malta empataram em 2 a 2, em São Januário. Ele esteve à frente da equipe carioca nos três últimos jogos na competição, após a saída do técnico Fernando Diniz.

O novo auxiliar do Leão já trabalhou com o atual técnico remista, Marcelo Cabo, no próprio Vasco. Ele chegou a comandar o clube cruzmaltino diante do Avaí-SC, na Série B, quando Marcelo Cabo teve que cumprir suspensão.

Com a chegada de Cortez, o então auxiliar permanente Netão, que coordenava o futebol azulino, pode deixar o clube. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal. Netão terá uma conversa com o presidente Fábio Bentes e existe a possibilidade de saída, mas também dele ser realocado em outra função no clube.

Netão estava na Segundinha comandando o Santa Rosa (Fábio Will / Remo)

Netão foi jogador do Remo, trabalhou por anos no futsal azulino e em 2018 assumiu o Leão em um momento delicado, livrar o Remo do rebaixamento faltando cinco jogos para o término da Série C. Netão conseguiu manter o Leão na Terceirona e no ano seguinte foi mantido no cargo e comandou a equipe no início do Parazão e Copa do Brasil, mas deixou o cargo e assumiu a função de auxiliar. Netão estava trabalhando na Segundinha do Campeonato Paraense pelo Santa Rosa, junto com o volante Pingo e o meia-atacante Pedro Sena, que foram cedidos pelo Remo, em parceria com o clube de Icoaraci.