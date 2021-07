Com mais de 30 anos de Remo, Netão encara o desafio de comandar o Leão Azul na Série B

A partida contra o Coritiba-PR terá mais uma vez um velho conhecido da torcida azulina no comendo do Remo. O coordenador de futebol João Neto, o Netão, volta a comandar a equipe à beira do gramado, já que o novo técnico contratado, Felipe Conceição, só chega a Belém no final de semana e ainda será apresentado ao elenco. Comandando o Leão, Netão possui um retrospecto favorável.

Ao todo foram 20 partidas á frente da equipe remista de 2018 até 2021, com um total de 10 vitórias, três empates e sete derrotas. Nesse período Netão assumiu nas saídas do técnico Ney da Matta, em 2018, em uma partida pelo Parazão. No mesmo ano esteve à frente da equipe na estreia do clube na Série C, já que o clube não conseguiu a regularização de Givanildo Oliveira e na saída de Artur Oliveira, onde deu início à arrancada azulina na Terceirona contra o rebaixamento e que obteve êxito.

Netão foi mantido no cargo como treinador em 2019, comandou a equipe no Parazão, mas derrota para o Paysandu e a eliminação na Copa do Brasil para o Serra-ES, fez a diretoria retirar Netão do cargo e assumir a coordenação do futebol do Leão. Já na temporada 2020 ele assumiu o comando remista na reta final da Série C, já que Paulo Bonamigo e o auxiliar Edson Gonzaga testaram positivo para covid-19 e ele ficou à frente do time contra o Londrina-PR e Vila Nova-GO, na grande final. Netão também treinou o Remo nas quartas de finais da Copa Verde 2020, nas duas partidas contra o Independente de Tucuruí.

João Neto, de 41 anos, vive o Remo há mais de 30 anos. Já foi atleta de futebol de campo, de futsal, já foi treinador das categorias de base conquistando títulos como a Copa Norte e inúmeras conquistas pelo futsal, tanto como atleta, como treinador, além de ser o responsável por vários anos pela transição de jovens do futsal para o futebol.