Remo apresenta ídolo Agnaldo de Jesus, o Seu Boneco, como novo coordenador técnico

Ídolo do Remo, Agnaldo de Jesus, o Seu Boneco, foi anunciado como novo coordenador técnico do clube. O dirigente, de 55 anos, foi um dos principais destaques do Leão na década de 90. Pela equipe azulina, Agnaldo teve importante participação na conquista de seis Parazões e no tabu de 33 jogos contra o Paysandu.

Pelo Remo, Agnaldo já trabalhou como auxiliar técnico e coordenador das categorias de base. Como técnico do Leão, Seu Boneco é lembrado, principalmente, pelo título do Campeonato Paraense de 2004. Na ocasião, a equipe levantou a taça com 100% de aproveitamento.

VEJA MAIS

Ao site oficial do Remo, Agnaldo falou pela primeira vez como coordenador técnico: "Muito feliz por esse momento. Agradeço ao presidente Fábio Bentes pela confiança e vamos juntos em busca dos objetivos. O Remo é meu time do coração, clube que aprendi a amar e tenho uma história na minha carreira de futebol. Espero trabalhar forte na função de coordenador e ajudar o Remo na temporada", comentou.

Agnaldo assume o cargo após a saída de João Galvão da vaga. O dirigente deixou o lugar após o fracasso do Remo na Série C do Brasileiro. Vale lembrar, o Leão sequer avançou da primeira fase. Por causa disso, a diretoria azulina dispensou alguns membros importantes da construção da temporada 2022 do Remo.