Temporada 2023 começa hoje para o Remo; novo elenco e comissão se apresentam nesta segunda no Baenão

A temporada 2023 do Clube do Remo inicia nesta segunda-feira (12). Os jogadores e comissão técnica do Leão Azul irão se apresentar na tarde de hoje, no Estádio Baenão. Alguns jogadores já desembarcaram em Belém e iniciarão os exames médicos às 15h30.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A semana azulina será de muitos exames, testes físicos e no final dela o tão aguardado treino com bola. Os primeiros dias de trabalho do novo elenco azulino será de portões fechados para a imprensa. Nesse período o Leão Azul utilizará o Estádio Baenão, a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), além do Centro de Treinamento, na Ilha de Outeiro, na grande Belém.

Assista

O clube terá de segunda até quinta-feira (15), apenas atividades no Baenão e NASP. A partir da sexta-feira (16), os atletas terão o primeiro treino com bola, que será no CT azulino. Nesse primeiro momento o elenco será recebido preparador físico Tiago Malesert e pelo auxiliar técnico Gabriel Cabo, filho do técnico Marcelo Cabo, que não estará na apresentação por conta de compromisso familiar. O treinador azulino deve chegar em Belém no dia 17.

VEJA MAIS

A diretoria remista já fechou o elenco para a temporada 2023. Em conjunto com o técnico Marcelo Cabo e o executivo de futebol Thiago Gasparino, a diretoria de futebol do Remo possui 26 jogadores no elenco, entre remanescentes de 2022, jogadores da base, atletas que possui contratos longos com os clubes e novas contratações. O presidente Fábio Bentes afirmou que as negociações, por enquanto, estão encerradas.

Assista

Na temporada 2023, o Remo irá lutar para manter a hegemonia do futebol paraense, busca o bicampeonato da Copa Verde, além do tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão. O clube ainda terá a Copa do Brasil e a oportunidade de “fazer caixa” na competição mais democrática do país.

VEJA MAIS

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Raí (contratado após passagem pelo Confiança)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Diego Guerra (contratado após passagem pelo Botafogo-SP)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Henrique (jogador das categorias de base)

Meias

Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Soares (contrato renovado após a Série C 2022)

Atacantes

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)

Jean Silva (contratado após passagem pelo Figueirense)

Fabinho (contratado após passagem pelo Jaraguá do Sul-SC)

Muriqui (contratado após passagem pelo Avaí)