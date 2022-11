Remo anuncia a contratação por empréstimo do atacante Pedro Vitor; saiba mais

O Remo anunciou a contratação por empréstimo do atacante Pedro Vitor, sendo mais um reforço para a temporada 2023. O jogador de 24 anos, natural da cidade de Palmeira dos índios-AL chega por empréstimo do Fortaleza.

Novo atleta azulino, Pedro Vitor começou a carreira nas categorias de base do Sport e já atuou fora do país com as camisas do AEK, da Grécia, do FC Lviv, da Ucrânia e do KuPS, da Finlândia. Já no futebol brasileiro, Pedro acumula passagens por clubes como Azuriz Futebol, Fortaleza, Uberlândia e Náutico, onde disputou a Série B na última temporada. Pelo Timbu, Pedro fez 49 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Já com a camisa do Leão, em entrevista ao site oficial do Remo, o atacante disse esperar fazer uma grande temporada. "Estou muito feliz e motivado em defender o Rei da Amazônia. As expectativas são as melhores, venho muito motivado para entregar conquistas e o grande acesso ao Remo. Pode ter certeza que vontade e dedicação não faltará em nossa nossa equipe. Vamos Leão Azul", disse.

VEJA MAIS

Previsão de chegada

Segundo a assessoria de comunicação do Remo, Pedro Vitor chega em Belém no início de dezembro para começar a pré-temporada junto com o restante do elenco azulino. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês.

Contratados

Com empréstimo de Pedro Vitor sobe para 25 o número de jogadores que vão compor o plantel azulino para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou sete renovações de contrato e assinou com sete novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.

Ficha técnica

Nome: Pedro Vitor Ferreira da Silva

Naturalidade: Palmeira dos índios-AL

Data de nascimento: 20/03/1998 (24 anos)

Posição: Atacante

Altura: 1.77m

Clubes por onde passou: Náutico, Fortaleza, Uberlândia, Azuriz, Sport, AEK, da Grécia, do FC Lviv, da Ucrânia e do KuPS, da Finlândia.