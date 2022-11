Remo anuncia contratação de lateral-esquerdo da base do Fluminense-RJ

O Remo anunciou mais uma contratação para a temporada de 2023. A novidade no Baenão é o lateral-esquerdo Raí, de 22 anos, formado nas categorias de base do Fluminense. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (23) pelas redes sociais do Leão Azul.

Natural de São João da Barra, no Rio de Janeiro, o novo atleta do Time de Periçá acumula passagens por São José do Campos FC, Americano, Bangu e Confiança, por onde jogou a Série C deste ano. Em 2022, o lateral defendeu o Dragão de Sergipe em 15 jogos e não marcou nenhum gol.

Em entrevista à assessoria de comunicação do Remo, o jogador comentou sobre a expectativa de atuar pela primeira vez no futebol do Norte do Brasil. Confira:

"Primeiramente quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade. A expectativa é melhor possível. Me sinto muito honrando e motivado em fazer parte desse grande clube. Podem ter certeza que não faltará entrega e que 2023 seja um ano de muitas conquistas", disse.

Previsão de chegada

De acordo com a assessoria do Remo, Rodriguinho chega a Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada junto com o restante do elenco azulino. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês.

Contratados

Com a chegada de Raí sobe para 24 o número de jogadores que vão compor o plantel azulino para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou sete renovações de contrato e assinou com seis novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.