Chocolate! Remo goleia o Paysandu na Curuzu por 5 a 1 e fica próximo do título do Parazão feminino

A equipe do Remo venceu o Paysandu nesta segunda-feira (12), no estádio da Curuzu, com uma goleada de 5 a 1. A vitória azulina veio após os gols de Musa, Janaína (contra), Lora Soure, Angela e Nati. Dan descontou para o Papão. Com isso, as meninas do Leão ficam mais perto do título do Campeonato Paraense de futebol feminino.

Agora, o Paysandu vai para o jogo de volta precisando vencer por cinco gols de vantagem para levar o título, ou fazer quatro de diferença para que a disputa vá para os pênaltis. O próximo jogo é na terça-feira (19), às 19h, no Baenão.

Primeiro tempo

Sob sol forte, a equipe do Remo não se intimidou no campo adversário e logo no início do jogo marcou o primeiro gol. A partir de uma roubada de bola no meio de campo, Musa recebeu na frente e marcou 1 a 0 para o Leão.

O segundo gol azulino veio de um lateral cobrado dentro da área do Papão. Karol finalizou e em uma infelicidade, a bola acabou tocando em Janaína que marcou contra: 2 a 0 para o Remo. Aos 23 minutos, a meia Lora Soure aproveitou o rebote da goleira bicolor Fabiana e fez 3 a 0.

Com isso, as meninas do Leão administraram o jogo e mesmo com as tentativas do Paysandu, o primeiro tempo terminou em 3 a 0.

Segundo tempo

Já no segundo tempo, as meninas do Papão tentaram ser mais agressivas e chegar com mais perigo ao gol do Remo. No entanto, por meio de um contra-ataque, Anne lançou para Angela que marcou o quarto gol do time azulino

Após algumas tentativas, aos 25 minutos da segunda etapa, Brenda sofreu falta no início da grande área. Dan foi para a cobrança. Com um chutou direto para o gol, a bola desviou na jogadora azulina e foi para o fundo da rede, marcando o primeiro do Paysandu no jogo.

Mesmo tomando o gol, as meninas do Leão não desanimaram e logo deram a resposta. Em um ataque pela lateral-direita, Fabiana Cruz fez o cruzamento e Nati, que entrou no segundo tempo, pegou livre para fazer 5 a 1 para o Remo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)